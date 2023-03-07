Че (Зол) Ульяна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1906
Дата смерти29.09.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1906
Отец: Зол Степан Артемьевич
Мать: Зол Елизавета Степановна
Рождение ребёнка
27.02.1928
Дочь: Черкашина Валентина Филипповна
Отец ребёнка: Чер Филипп Яковлевич
Рождение ребёнка
15.11.1929
Сын: Черкашин Александр Филиппович
Отец ребёнка: Чер Филипп Яковлевич
Рождение ребёнка
12.01.1932
Отец ребёнка: Чер Филипп Яковлевич
Рождение ребёнка
04.06.1935
Сын: Черкашин Василий Филиппович
Отец ребёнка: Чер Филипп Яковлевич
Рождение ребёнка
10.08.1938
Дочь: Черкашина Елена Филипповна
Отец ребёнка: Чер Филипп Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чер Филипп Яковлевич
Смерть
29.09.1967