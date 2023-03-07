Че (Зол) Ульяна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Че (Зол) Ульяна Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1906

Дата смерти

29.09.1967

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1906

Отец: Зол Степан Артемьевич

Мать: Зол Елизавета Степановна

Рождение ребёнка
27.02.1928

Дочь: Черкашина Валентина Филипповна

Отец ребёнка: Чер Филипп Яковлевич

Рождение ребёнка
15.11.1929

Сын: Черкашин Александр Филиппович

Отец ребёнка: Чер Филипп Яковлевич

Рождение ребёнка
12.01.1932

Сын: Черкашин Петр Филиппович

Отец ребёнка: Чер Филипп Яковлевич

Рождение ребёнка
04.06.1935

Сын: Черкашин Василий Филиппович

Отец ребёнка: Чер Филипп Яковлевич

Рождение ребёнка
10.08.1938

Дочь: Черкашина Елена Филипповна

Отец ребёнка: Чер Филипп Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чер Филипп Яковлевич

Смерть
29.09.1967
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