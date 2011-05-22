Федорова (Федорова) Лукерья
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.1926
Дата смерти22.05.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.03.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Олейник Дмитрий
Киреев, Обливский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
22.05.2011