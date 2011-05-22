Федорова (Федорова) Лукерья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова (Федорова) Лукерья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1926

Дата смерти

22.05.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Олейник Дмитрий

Киреев, Обливский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
22.05.2011
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