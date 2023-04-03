Алексей Андрианов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиМежду 1853 и 1862
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Андриан Сергеев
Мать: Праскева Гаврилова
Рождение ребёнка
19.04.1800
Дочь: Мавра Алексеева
Мать ребёнка: Устинья Николаева
Рождение ребёнка
03.06.1807
Дочь: Акилина Алексеева
Мать ребёнка: Устинья Николаева
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Пелагея Алексеева
Мать ребёнка: Устинья Николаева
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Прасковья Алексеева
Мать ребёнка: Устинья Николаева
Рождение ребёнка
06.02.1818
Сын: Адрианов (рыбаков) Алексей Алексеев
Мать ребёнка: Устинья Николаева
Рождение ребёнка
06.04.1821
Дочь: Чернова Арина (Ирина) Алексеева
Мать ребёнка: Устинья Николаева
Рождение ребёнка
21.06.1829
Сын: Петр Алексеев
Мать ребёнка: Дарья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья Николаева
Смерть
Между 1853 и 1862