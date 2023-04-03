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Алексей Андрианов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Между 1853 и 1862

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Андриан Сергеев

Мать: Праскева Гаврилова

Рождение ребёнка
19.04.1800

Дочь: Мавра Алексеева

Мать ребёнка: Устинья Николаева

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
03.06.1807

Дочь: Акилина Алексеева

Мать ребёнка: Устинья Николаева

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Пелагея Алексеева

Мать ребёнка: Устинья Николаева

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Прасковья Алексеева

Мать ребёнка: Устинья Николаева

Рождение ребёнка
06.02.1818

Сын: Адрианов (рыбаков) Алексей Алексеев

Мать ребёнка: Устинья Николаева

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
06.04.1821

Дочь: Чернова Арина (Ирина) Алексеева

Мать ребёнка: Устинья Николаева

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
21.06.1829

Сын: Петр Алексеев

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья Николаева

Смерть
Между 1853 и 1862
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