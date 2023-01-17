Кучерявая (Тимофеева) Лидия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1948
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948
Рождение ребёнка
05.06.1976
Дочь: Наталья Леонидовна
Отец ребёнка: Кучерявый Леонид Григорьевич
Рождение ребёнка
08.08.1977
Дочь: Ольга Леонидовна
Отец ребёнка: Кучерявый Леонид Григорьевич
Рождение ребёнка
18.04.1979
Дочь: Елена Леонидовна
Отец ребёнка: Кучерявый Леонид Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния