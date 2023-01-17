Кучерявая (Тимофеева) Лидия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучерявая (Тимофеева) Лидия Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1948

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: Тимофеев Павел Николаевич

Мать: Гвардионова Харитина Трофимовна

Рождение ребёнка
05.06.1976

Дочь: Наталья Леонидовна

Отец ребёнка: Кучерявый Леонид Григорьевич

Рождение ребёнка
08.08.1977

Дочь: Ольга Леонидовна

Отец ребёнка: Кучерявый Леонид Григорьевич

Рождение ребёнка
18.04.1979

Дочь: Елена Леонидовна

Отец ребёнка: Кучерявый Леонид Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кучерявый Леонид Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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