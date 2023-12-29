Ступин Владимир
Место рожденияМарьино, Орловская Область
Дата рождения23.08.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1927
Отец: Ступин Илья
Мать: Ступина Марина
Вступление в партию
Неизвестно
Член КПСС | Politics
Бракосочетание
07.09.1951
Рождение ребёнка
22.12.1952
Сын: Ступин Борис
Мать ребёнка: Ступина (Городниченко) Ирина
Рождение ребёнка
23.04.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ступина (Городниченко) Ирина
Смерть
Неизвестно