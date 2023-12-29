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Ступин Владимир

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Место рождения

Марьино, Орловская Область

Дата рождения

23.08.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1923 г.р.

Дети

1952 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1927

Отец: Ступин Илья

Мать: Ступина Марина

Вступление в партию
Неизвестно
Член КПСС | Politics
Бракосочетание
07.09.1951

Жена: Ступина (Городниченко) Ирина

Рождение ребёнка
22.12.1952

Сын: Ступин Борис

Мать ребёнка: Ступина (Городниченко) Ирина

Гривно, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
23.04.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ступина (Городниченко) Ирина

Гривно, Подольск, Московская область
Смерть
Неизвестно

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