Бихалева Ксения Ивановна
Место рождения
Дата рождения?.05.1872
Дата смерти1948
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1872
Отец: Иван Бихалев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Волгин Максим Ефимович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Волгина Полина Максимовна
Отец ребёнка: Волгин Максим Ефимович
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Волгин Максим Ефимович
Рождение ребёнка
23.04.1911
Сын: Волгин Александр Максимович
Отец ребёнка: Волгин Максим Ефимович
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Волгин Максим Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волгина Анастасия Максимовна
Отец ребёнка: Волгин Максим Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1948