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Бихалева Ксения Ивановна

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Место рождения

Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область

Дата рождения

?.05.1872

Дата смерти

1948

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1872

Отец: Иван Бихалев

Мать: не указана

Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Волгин Иван Максимович

Отец ребёнка: Волгин Максим Ефимович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Волгина Полина Максимовна

Отец ребёнка: Волгин Максим Ефимович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Боев Дмитрий Максимович

Отец ребёнка: Волгин Максим Ефимович

Рождение ребёнка
23.04.1911

Сын: Волгин Александр Максимович

Отец ребёнка: Волгин Максим Ефимович

Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
1914

Сын: Волгин Петр МАКСИМОВИЧ

Отец ребёнка: Волгин Максим Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волгина Анастасия Максимовна

Отец ребёнка: Волгин Максим Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волгин Максим Ефимович

Смерть
1948
Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
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