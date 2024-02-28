Прасковья ...Рзева...
Место рожденияг.Венева Озеренской слободы
Дата рожденияМежду 1750 и 1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1750 и 1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
дочь пахотного солдата, живет с мужем в Москве
Рождение ребёнка
1770
Сын: Сын Воробьев Иуда Филиппов
Отец ребёнка: Сын Воробьев Филипп Андреев
Смерть
Неизвестно