Прасковья ...Рзева... — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрасковья ...Рзева...

Прасковья ...Рзева...

Место рождения

г.Венева Озеренской слободы

Дата рождения

Между 1750 и 1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1750 и 1752 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1750 и 1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сын Воробьев Филипп Андреев

Работа или профессия
Неизвестно
дочь пахотного солдата, живет с мужем в Москве
Рождение ребёнка
1770

Сын: Сын Воробьев Иуда Филиппов

Отец ребёнка: Сын Воробьев Филипп Андреев

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.