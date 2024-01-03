Бондарева (Федорова) Ксения Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1896
Рождение ребёнка
19.02.1898
Сын: Бондарев Василий Васильевич
Отец ребёнка: Бондарев Василий Алексеев
Рождение ребёнка
22.09.1899
Сын: Бондарев Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Бондарев Василий Алексеев
Рождение ребёнка
03.02.1901
Сын: Бондарев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Бондарев Василий Алексеев
Рождение ребёнка
20.03.1903
Сын: Бондарев Василий Васильевич
Отец ребёнка: Бондарев Василий Алексеев
Рождение ребёнка
28.05.1907
Отец ребёнка: Бондарев Василий Алексеев
Рождение ребёнка
01.01.1911
Сын: Бондарев Павел Васильевич
Отец ребёнка: Бондарев Василий Алексеев