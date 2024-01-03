Бондарева (Федорова) Ксения Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарева (Федорова) Ксения Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1896

Муж: Бондарев Василий Алексеев

Рождение ребёнка
19.02.1898

Сын: Бондарев Василий Васильевич

Отец ребёнка: Бондарев Василий Алексеев

Рождение ребёнка
22.09.1899

Сын: Бондарев Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Бондарев Василий Алексеев

Рождение ребёнка
03.02.1901

Сын: Бондарев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Бондарев Василий Алексеев

Рождение ребёнка
20.03.1903

Сын: Бондарев Василий Васильевич

Отец ребёнка: Бондарев Василий Алексеев

Рождение ребёнка
28.05.1907

Сын: Бондарев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Бондарев Василий Алексеев

Рождение ребёнка
01.01.1911

Сын: Бондарев Павел Васильевич

Отец ребёнка: Бондарев Василий Алексеев

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