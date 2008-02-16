Ястребкова (Карасёва) Вера Васильевна
Место рождения
Дата рождения14.08.1921
Дата смерти16.02.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.10.1948
Сын: Ястребков Вячеслав Александрович
Отец ребёнка: Ястребков Александр Романович
Рождение ребёнка
08.11.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ястребков Александр Романович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.02.2008
Рязань, город Рязань, Рязанская область