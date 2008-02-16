Ястребкова (Карасёва) Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ястребкова (Карасёва) Вера Васильевна

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Место рождения

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

14.08.1921

Дата смерти

16.02.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

1948 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
26.10.1948

Сын: Ястребков Вячеслав Александрович

Отец ребёнка: Ястребков Александр Романович

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ястребков Александр Романович

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ястребков Александр Романович

Смерть
16.02.2008
Рязань, город Рязань, Рязанская область
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