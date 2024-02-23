Максимова Катерина Никитична (1 жена)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Максимова Татьяна Осиповна
Отец ребёнка: Максимов Осип (Иосиф) Григорьевич
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Максимова Палагея Осиповна
Отец ребёнка: Максимов Осип (Иосиф) Григорьевич
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Максимова Анна Осиповна
Отец ребёнка: Максимов Осип (Иосиф) Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно