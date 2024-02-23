Максимова Катерина Никитична (1 жена) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова Катерина Никитична (1 жена)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Максимова Татьяна Осиповна

Отец ребёнка: Максимов Осип (Иосиф) Григорьевич

Лып-Селяны, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Максимова Палагея Осиповна

Отец ребёнка: Максимов Осип (Иосиф) Григорьевич

Лып-Селяны, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Максимова Анна Осиповна

Отец ребёнка: Максимов Осип (Иосиф) Григорьевич

Лып-Селяны, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максимов Осип (Иосиф) Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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