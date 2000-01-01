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Гуселетов Еким Петрович

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Место рождения

д. Бещеульская Карташевской волости

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Гуселетов Петр Ефремович

Мать: Гуселетова Марфа Клементьевна

д. Бещеульская Карташевской волости
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Олимпиада Екимовна

Мать ребёнка: Гуселетова Ефросинья Гавриловна

д. Бещеульская Карташевской волости
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Анфиса Екимовна

Мать ребёнка: Гуселетова Ефросинья Гавриловна

д. Бещеульская Карташевской волости
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Екатерина Екимовна

Мать ребёнка: Гуселетова Ефросинья Гавриловна

д. Бещеульская Карташевской волости
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Аксинья Екимовна

Мать ребёнка: Гуселетова Ефросинья Гавриловна

д. Бещеульская Карташевской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуселетова Ефросинья Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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