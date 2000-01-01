Гуселетов Еким Петрович
Место рожденияд. Бещеульская Карташевской волости
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
д. Бещеульская Карташевской волости
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Олимпиада Екимовна
Мать ребёнка: Гуселетова Ефросинья Гавриловна
д. Бещеульская Карташевской волости
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Анфиса Екимовна
Мать ребёнка: Гуселетова Ефросинья Гавриловна
д. Бещеульская Карташевской волости
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Екатерина Екимовна
Мать ребёнка: Гуселетова Ефросинья Гавриловна
д. Бещеульская Карташевской волости
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Аксинья Екимовна
Мать ребёнка: Гуселетова Ефросинья Гавриловна
д. Бещеульская Карташевской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно