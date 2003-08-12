Акимова Людмила Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акимова Людмила Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1954

Дата смерти

12.08.2003

Пол

Женский

Добавил:

ва
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воротынцев Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миронова Елена Валерьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.05.1977

Дочь: Миронова Наталья Валерьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
22.09.1979

Дочь: Миронова Ирина Валерьевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
12.08.2003

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