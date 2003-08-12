Акимова Людмила Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1954
Дата смерти12.08.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воротынцев Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миронова Елена Валерьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
06.05.1977
Дочь: Миронова Наталья Валерьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
22.09.1979
Дочь: Миронова Ирина Валерьевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
12.08.2003