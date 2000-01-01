Савинова Елизавета Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савинова Елизавета Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Сын: Васильев Сергей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
02.10.1938

Дочь: Васильева Антонида Павловна

Отец ребёнка: Васильев Павел Ангашанович

улус Кижа Балаганского района Иркутской обл.
Рождение ребёнка
1948

Сын: Бадеев Рампил

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Наталья Павловна

Отец ребёнка: Васильев Павел Ангашанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Валерий Павлович

Отец ребёнка: Васильев Павел Ангашанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Павел Ангашанович

Смерть
Неизвестно
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