Ильичев Михаил Кузьмич 14.09.1913 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ильичев Михаил Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1913

Дата смерти

11.09.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1913

Отец: Ильичев Кузьма

Мать: Тарасова Саломея Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильичев Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Ильичева Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
23.06.1938

Дочь: Корчагина (Ильичева) Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Ильичева Татьяна Ивановна

г. Юрьев-Польский, Российская Федерация
Смерть
11.09.1992

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