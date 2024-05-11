Ильичев Михаил Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1913
Дата смерти11.09.1992
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1913
Отец: Ильичев Кузьма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ильичев Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Ильичева Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
23.06.1938
Дочь: Корчагина (Ильичева) Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Ильичева Татьяна Ивановна
г. Юрьев-Польский, Российская Федерация
Смерть
11.09.1992