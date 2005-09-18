Посыльный Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1946
Дата смерти18.09.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1946
Рождение ребёнка
16.02.1971
Сын: Посыльный Сергей Иванович
Мать ребёнка: Посыльная (Осипова) Нина Петровна
Рождение ребёнка
25.01.1975
Мать ребёнка: Посыльная (Осипова) Нина Петровна
Рождение ребёнка
03.01.1984
Дочь: Штондина (Посыльная) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Посыльная (Осипова) Нина Петровна
Смерть
18.09.2005