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Посыльный Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1946

Дата смерти

18.09.2005

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1946

Отец: Посыльный Иван Григорьевич

Мать: Посыльная (Моисеенко) Марфа Тарасовна

Рождение ребёнка
16.02.1971

Сын: Посыльный Сергей Иванович

Мать ребёнка: Посыльная (Осипова) Нина Петровна

Рождение ребёнка
25.01.1975

Сын: Посыльный Юрий Иванович

Мать ребёнка: Посыльная (Осипова) Нина Петровна

Рождение ребёнка
03.01.1984

Дочь: Штондина (Посыльная) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Посыльная (Осипова) Нина Петровна

Смерть
18.09.2005

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