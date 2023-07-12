Рыбачук Виталий Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбачук Виталий Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.03.2016

Сын: Рыбачук Максим Витальевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.10.2021

Дочь: Рыбачук Елена Витальевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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