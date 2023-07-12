Рыбачук Виталий Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.03.2016
Сын: Рыбачук Максим Витальевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.10.2021
Дочь: Рыбачук Елена Витальевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности