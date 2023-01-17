Черных Филипп Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти11.09.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Сын: Черных Александр Филиппович
Мать ребёнка: Черных Прасковья Тимофеевна
Рождение ребёнка
08.03.1932
Мать ребёнка: Черных Прасковья Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.09.1959