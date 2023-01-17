Черных Филипп Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черных Филипп Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

11.09.1959

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1896 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Черных Александр Филиппович

Мать ребёнка: Черных Прасковья Тимофеевна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
08.03.1932

Сын: Черных Пётр Филиппович

Мать ребёнка: Черных Прасковья Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черных Прасковья Тимофеевна

Смерть
11.09.1959
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
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