Бондарь (Мельникова) Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарь (Мельникова) Юлия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1987 г.р.

Дети

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Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.08.2008

Муж: Бондарь Денис

Рождение ребёнка
03.12.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бондарь Денис

Рождение ребёнка
20.11.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бондарь Денис

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