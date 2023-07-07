Бондарь (Мельникова) Юлия
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
23.08.2008
Муж: Бондарь Денис
Рождение ребёнка
03.12.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бондарь Денис
Рождение ребёнка
20.11.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бондарь Денис