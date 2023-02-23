Захарова Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Сын: Засыпкин (рекрут С 1828) Кузьма Иванович
Отец ребёнка: Захаров Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Захаров Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1814
Сын: Засыпкин Гавриил Иванович
Отец ребёнка: Захаров Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Захаров Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Захаров Иван Андреевич
Смерть
Неизвестно