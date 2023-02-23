Захарова Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова Агафья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Засыпкин (рекрут С 1828) Кузьма Иванович

Отец ребёнка: Захаров Иван Андреевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Засыпкин Софрон Иванович

Отец ребёнка: Захаров Иван Андреевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Засыпкин Гавриил Иванович

Отец ребёнка: Захаров Иван Андреевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Засыпкин Максим Иванович

Отец ребёнка: Захаров Иван Андреевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Захаров Иван Андреевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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