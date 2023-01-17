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Колесник Иван Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1863 ст.

Сын: Колесник Иван Иванович

Мать ребёнка: Колесник Матрона Александровна

Потихоново, Харківська область
Место жительства
1863 ст.
Потихоново, Харківська область
Крестьянин собственник хутора Потихонов Волчанского уезда Харьковской губернии.
Рождение ребёнка
05.08.1865

Дочь: Колесник Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Колесник Матрона Александровна

Потихоново, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесник Матрона Александровна

Смерть
Неизвестно
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