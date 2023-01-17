Колесник Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1863 ст.
Мать ребёнка: Колесник Матрона Александровна
Место жительства
1863 ст.
Крестьянин собственник хутора Потихонов Волчанского уезда Харьковской губернии.
Рождение ребёнка
05.08.1865
Дочь: Колесник Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Колесник Матрона Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно