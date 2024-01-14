Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Степанида
Степанида
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1741
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Григорий
Мать
Не указана
Дети
Пётр
Около 1761 г.р.
Яким
Около 1763 г.р.
Добавил:
МБ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741
Отец:
Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын:
Пётр
Отец ребёнка:
Алексей
Рождение ребёнка
Около 1763
Сын:
Яким
Отец ребёнка:
Алексей
Вахромеево, Кашинский район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия