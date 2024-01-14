Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Около 1761 г.р.
Около 1763 г.р.

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741

Отец: Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Пётр

Отец ребёнка: Алексей

Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Яким

Отец ребёнка: Алексей

Вахромеево, Кашинский район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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