Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.01.1891
Дочь: Глушко Мелания Петровна
Отец ребёнка: Бублиевский Пётр Моисеевич
Остаповка, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арина Петровна
Отец ребёнка: Бублиевский Пётр Моисеевич
Смерть
Неизвестно