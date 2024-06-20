Банных Никита Петрович 1718 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБанных Никита Петрович

Банных Никита Петрович

Место рождения

Фомино, Сысертский, Свердловская область

Дата рождения

1718 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718 ст.

Отец: Банных Пётр Лукич

Мать: Банных Прасковья Фёдоровна

Фомино, Сысертский, Свердловская область
Упоминание
1748 ст.
Фомино, Сысертский, Свердловская область
Ревизская сказка: 30 лет. РГАДА: ф.350 оп.2 д.899 л.319 запись № 6594
Рождение ребёнка
1749

Сын: Банных Алексей Никитич

Мать ребёнка: Банных Жена Никиты

Рождение ребёнка
1754 ст.

Сын: Банных Григорий Никитич

Мать ребёнка: Банных Жена Никиты

Рождение ребёнка
1758

Сын: Банных Никифор Никитич

Мать ребёнка: Банных Жена Никиты

Рождение ребёнка
1760

Сын: Банных Яков Никитич

Мать ребёнка: Банных Жена Никиты

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.