Банных Никита Петрович
Место рождения
Дата рождения1718 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718 ст.
Отец: Банных Пётр Лукич
Упоминание
1748 ст.
Ревизская сказка: 30 лет. РГАДА: ф.350 оп.2 д.899 л.319 запись № 6594
Рождение ребёнка
1749
Мать ребёнка: Банных Жена Никиты
Рождение ребёнка
1754 ст.
Мать ребёнка: Банных Жена Никиты
Рождение ребёнка
1758
Мать ребёнка: Банных Жена Никиты
Рождение ребёнка
1760
Сын: Банных Яков Никитич
Мать ребёнка: Банных Жена Никиты
Смерть
Неизвестно