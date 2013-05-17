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Лацис Маркус Васильевич
Лацис Маркус Васильевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.05.2013
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Лацис (Бобченко) Екатерина Юрьевна
1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.2013
Отец: не указан
Мать:
Лацис Екатерина Юрьевна
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