(Косых) Евфросинья Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Косых Ефим Григорьевич
Мать: не указана
Восприемник
01.08.1869 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/3d2f7d23-0cbb-4b3f-bec5-16491c8d9445/189
Восприемник
19.04.1871 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/04313c96-fad6-4ae9-8a5d-0c977d389daa/85
Смерть
Неизвестно