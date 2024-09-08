(Косых) Евфросинья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Косых) Евфросинья Ефимовна

(Косых) Евфросинья Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1820 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Косых Ефим Григорьевич

Мать: не указана

Восприемник
01.08.1869 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/3d2f7d23-0cbb-4b3f-bec5-16491c8d9445/189
Восприемник
19.04.1871 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/04313c96-fad6-4ae9-8a5d-0c977d389daa/85
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.