Лановенко Михаил Йосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лановенко Михаил Йосифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Лановенко Иосиф Ипатьевич

Мать: не указана

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