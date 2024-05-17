Петрова Наталья Александровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПетрова Наталья Александровна

Петрова Наталья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капралова (Петрова) Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Петров Василий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Желтякова (Петрова) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Петров Василий Михайлович

Смерть
Неизвестно

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