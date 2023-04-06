Павлов (Альпакова) Венедикт — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлов (Альпакова) Венедикт

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Место рождения

Альпаково, Фировский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Алексеев Вдовъ (?альпакова) Павел

Мать: Татьяна

Альпаково, Фировский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Мавра

Мать ребёнка: Ксения

Альпаково, Фировский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Венедиктов (альпакова) Петр

Мать ребёнка: Ксения

Альпаково, Фировский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: София

Мать ребёнка: Ксения

Альпаково, Фировский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Венедиктов (альпакова) Иван

Мать ребёнка: Ксения

Альпаково, Фировский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Ксения

Альпаково, Фировский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Ксения

Альпаково, Фировский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Венедиктов (альпакова) Василий

Мать ребёнка: Ксения

Альпаково, Фировский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения

Смерть
Неизвестно
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