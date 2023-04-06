Павлов (Альпакова) Венедикт
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Алексеев Вдовъ (?альпакова) Павел
Мать: Татьяна
Рождение ребёнка
Около 1839
Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Венедиктов (альпакова) Петр
Мать ребёнка: Ксения
Рождение ребёнка
Около 1844
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Венедиктов (альпакова) Иван
Мать ребёнка: Ксения
Рождение ребёнка
Около 1850
Рождение ребёнка
Около 1855
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Венедиктов (альпакова) Василий
Мать ребёнка: Ксения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения
Смерть
Неизвестно