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Ставровский Дмитрий
Ставровский Дмитрий
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1986
Пол
Мужской
Отец
Игорь
1958 г.р.
Мать
Татьяна
1961 г.р.
Жена
Татьяна
1987 г.р.
Дети
Михаил
2013 г.р.
Алиса
2017 г.р.
Добавил:
МС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1986
Отец:
Игорь
Мать:
Татьяна
Рождение ребёнка
2013
Сын:
Михаил
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
2017
Дочь:
Алиса
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Татьяна
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