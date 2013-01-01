Ставровский Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ставровский Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1986

Пол

Мужской

Отец

1958 г.р.

Мать

1961 г.р.

Жена

1987 г.р.

Дети

2013 г.р.
2017 г.р.

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1986

Отец: Игорь

Мать: Татьяна

Рождение ребёнка
2013

Сын: Михаил

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
2017

Дочь: Алиса

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна

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