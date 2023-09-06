Захарова (Никитина) Лариса Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Никитина) Лариса Витальевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.199

Пол

Женский

Добавил:

ЛЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.199

Отец: Никитин Виталий Матвеевич

Мать: Никитина Раиса Егоровна

Бракосочетание
25.01.1992

Муж: Захаров Александр Викторович

Рождение ребёнка
29.07.1993

Дочь: Захарова Ангелина Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
08.11.2003

Дочь: Захарова Виолетта Александровна

Отец ребёнка: не указан

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