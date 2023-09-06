Захарова (Никитина) Лариса Витальевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.199
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.199
Отец: Никитин Виталий Матвеевич
Мать: Никитина Раиса Егоровна
Бракосочетание
25.01.1992
Рождение ребёнка
29.07.1993
Дочь: Захарова Ангелина Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
08.11.2003
Дочь: Захарова Виолетта Александровна
Отец ребёнка: не указан