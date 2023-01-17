Астафьева (Сотникова) Людмила Владимировна
Место рождения
Дата рождения05.01.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1979
Дочь: Астафьева Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Астафьев Владимир Иванович
Рождение ребёнка
20.03.1983
Дочь: Астафьева Елена Владимировна
Отец ребёнка: Астафьев Владимир Иванович
Рождение ребёнка
04.03.1987
Дочь: Старкова Валентина Владимировна
Отец ребёнка: Астафьев Владимир Иванович
Бракосочетание
Неизвестно