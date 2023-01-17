Астафьева (Сотникова) Людмила Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астафьева (Сотникова) Людмила Владимировна

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Место рождения

Усть-Нем, Усть-Куломский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

05.01.1955

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Усть-Нем, Усть-Куломский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
16.01.1979

Дочь: Астафьева Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Астафьев Владимир Иванович

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
20.03.1983

Дочь: Астафьева Елена Владимировна

Отец ребёнка: Астафьев Владимир Иванович

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
04.03.1987

Дочь: Старкова Валентина Владимировна

Отец ребёнка: Астафьев Владимир Иванович

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астафьев Владимир Иванович

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