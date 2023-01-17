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Кондратьев Иван Емельянович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1908 г.р.

Дети

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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кондратьев Емельян

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондратьева Евдокия Акимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондратьева Евдокия Акимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондратьева Евдокия Акимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Швецова Нина

Мать ребёнка: Кондратьева Евдокия Акимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондратьева Евдокия Акимовна

Смерть
Неизвестно
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