Кондратьев Иван Емельянович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кондратьев Емельян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Швецова Нина
Мать ребёнка: Кондратьева Евдокия Акимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно