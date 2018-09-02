Пятикова (Матусевич) Бася Самуиловна
Место рожденияГород Борисов Белогуссия
Дата рождения26.05.1936
Дата смерти02.09.2018
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1936
Рождение ребёнка
05.04.1960
Сын: Пятиков Виктор Викторович
Отец ребёнка: Пятиков Виктор Тихонович
Рождение ребёнка
15.09.1961
Сын: Пятиков Сергей Викторович
Отец ребёнка: Пятиков Виктор Тихонович
Рождение ребёнка
23.10.1963
Дочь: Пятикова Мария Викторовна
Отец ребёнка: Пятиков Виктор Тихонович
Рождение ребёнка
31.05.1967
Дочь: Пятикова Алла Викторовна
Отец ребёнка: Пятиков Виктор Тихонович
Смерть
02.09.2018