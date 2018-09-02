Пятикова (Матусевич) Бася Самуиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пятикова (Матусевич) Бася Самуиловна

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Место рождения

Город Борисов Белогуссия

Дата рождения

26.05.1936

Дата смерти

02.09.2018

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1936

Отец: Матусевич Самуил Семенович

Мать: Матусевич (Фурман) Рахиль Семеновна

Рождение ребёнка
05.04.1960

Сын: Пятиков Виктор Викторович

Отец ребёнка: Пятиков Виктор Тихонович

Рождение ребёнка
15.09.1961

Сын: Пятиков Сергей Викторович

Отец ребёнка: Пятиков Виктор Тихонович

Рождение ребёнка
23.10.1963

Дочь: Пятикова Мария Викторовна

Отец ребёнка: Пятиков Виктор Тихонович

Рождение ребёнка
31.05.1967

Дочь: Пятикова Алла Викторовна

Отец ребёнка: Пятиков Виктор Тихонович

Смерть
02.09.2018

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