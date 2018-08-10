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Строев Михаил Романович

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Место рождения

Новосибирская обл.

Дата рождения

1913

Дата смерти

29.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Строев Роман

Мать: не указана

Новосибирская обл.
Рождение ребёнка
19.04.1932

Сын: Строев Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Строева Анна Павловна

Рождение ребёнка
11.02.1942

Сын: Строев Николай Романович

Мать ребёнка: Строева Анна Павловна

Новосибирск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Строев Виктор

Мать ребёнка: Строева Анна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Строев ?

Мать ребёнка: Строева Анна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Строев ?

Мать ребёнка: Строева Анна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Строев Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Строева Анна Павловна

Новосибирск, Новосибирская обл., Россия
Смерть
29.08.1942
Сталинградская обл., Городищенский р-н, Ново-Жизненский с/с, д. Кузьмичи
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