Строев Михаил Романович
Место рожденияНовосибирская обл.
Дата рождения1913
Дата смерти29.08.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Строев Роман
Мать: не указана
Новосибирская обл.
Рождение ребёнка
19.04.1932
Мать ребёнка: Строева Анна Павловна
Рождение ребёнка
11.02.1942
Мать ребёнка: Строева Анна Павловна
Новосибирск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Строев Виктор
Мать ребёнка: Строева Анна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Строев ?
Мать ребёнка: Строева Анна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Строев ?
Мать ребёнка: Строева Анна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Строев Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Строева Анна Павловна
Новосибирск, Новосибирская обл., Россия
Смерть
29.08.1942
Сталинградская обл., Городищенский р-н, Ново-Жизненский с/с, д. Кузьмичи