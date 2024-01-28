Дмитренков Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
запасной рядовой, состоящий на военной службе из крестьян
Рождение ребёнка
18.05.1910 ст.
Сын: Дмитренков Алексей Павлович
Мать ребёнка: Дмитренкова Феодосия Романовна
Рождение ребёнка
08.10.1911 ст.
Мать ребёнка: Дмитренкова Феодосия Романовна
Военная служба
1915
Род войск: пехота Воинское звание: рядовой Участник Первой мировой войны. Служил в 161-й пехотном Александропольском полку (2-я рота). Был ранен 17 сентября 1915 года на р. Березина (огнестрельное ран... Показать все
Смерть
Неизвестно