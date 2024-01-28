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Дмитренков Павел Иванович

Место рождения

Ширяево, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Дмитренков Иван Иванович

Мать: Дмитренкова Наталья Андреевна

Ширяево, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитренкова Феодосия Романовна

Работа или профессия
Неизвестно
запасной рядовой, состоящий на военной службе из крестьян
Рождение ребёнка
18.05.1910 ст.

Сын: Дмитренков Алексей Павлович

Мать ребёнка: Дмитренкова Феодосия Романовна

Рождение ребёнка
08.10.1911 ст.

Сын: Дмитренков Яков Павлович

Мать ребёнка: Дмитренкова Феодосия Романовна

Военная служба
1915
Род войск: пехота Воинское звание: рядовой Участник Первой мировой войны. Служил в 161-й пехотном Александропольском полку (2-я рота). Был ранен 17 сентября 1915 года на р. Березина (огнестрельное ран... Показать все
Смерть
Неизвестно

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