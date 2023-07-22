Логинова (Буева) Софья Васильевна
Место рождениядеревня Дягилево, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Дата рождения06.07.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
06.07.1962
Отец: Буев Василий Васильевич
Мать: Буева Мария Ивановна
деревня Дягилево, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
26.08.1983
Рождение ребёнка
21.02.1984
Дочь: Логинова Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Логинов Сергей Николаевич