Логинова (Буева) Софья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинова (Буева) Софья Васильевна

Место рождения

деревня Дягилево, Устюженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

06.07.1962

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1962

Отец: Буев Василий Васильевич

Мать: Буева Мария Ивановна

деревня Дягилево, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
26.08.1983

Муж: Логинов Сергей Николаевич

Устюжна, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.02.1984

Дочь: Логинова Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Логинов Сергей Николаевич

Устюжна, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
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