Волков Александр Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолков Александр Леонидович

Волков Александр Леонидович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1958

Дата смерти

01.11.2002

Пол

Мужской

Отец

Мать

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1958

Отец: Волков Леонид

Мать: Главацких Вера Егоровна

Рождение ребёнка
27.04.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волкова Валентина Александровна

Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Смерть
01.11.2002
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close