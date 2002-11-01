Волков Александр Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1958
Дата смерти01.11.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1958
Отец: Волков Леонид
Мать: Главацких Вера Егоровна
Рождение ребёнка
27.04.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Волкова Валентина Александровна
Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Смерть
01.11.2002