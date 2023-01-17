Коновалов Трофим Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885 ст.
Бракосочетание
15.02.1910 ст.
Шешминская Крепость, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.09.1913 ст.
Сын: Коновалов Михаил Трофимович
Мать ребёнка: Коновалова Федора Васильевна
Рождение ребёнка
23.06.1915 ст.
Сын: Коновалов Пётр Трофимович
Мать ребёнка: Коновалова Федора Васильевна
Смерть
Неизвестно