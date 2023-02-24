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Ефремов Дмитрий Александрович

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Место рождения

Деревня Половнева , Курский уезд , Курская губерния

Дата рождения

1818

Дата смерти

11.09.1890

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Ефремов (переведен В 1828) Александр Ильич

Мать: Ефремова Наталья Филипповна

Деревня Половнева , Курский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Фекла Дмитриевна

Мать ребёнка: Ефремова Александра

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Дарья Дмитриевна

Мать ребёнка: Ефремова Александра

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Ефремова Александра

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефремова Александра

Смерть
11.09.1890
Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
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