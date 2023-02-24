Ефремов Дмитрий Александрович
Место рожденияДеревня Половнева , Курский уезд , Курская губерния
Дата рождения1818
Дата смерти11.09.1890
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Деревня Половнева , Курский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Фекла Дмитриевна
Мать ребёнка: Ефремова Александра
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Дарья Дмитриевна
Мать ребёнка: Ефремова Александра
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Ефремова Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефремова Александра
Смерть
11.09.1890