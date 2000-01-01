Долин Александр Евстафьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Долин ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.07.1905
Сын: Долин Александр Александрович
Мать ребёнка: Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
12.08.1906
Дочь: Долина Евдокия Александровна
Мать ребёнка: Анастасия Петровна
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Рождение ребёнка
12.08.1906
Дочь: Долина Фекла Александровна
Мать ребёнка: Анастасия Петровна
Гагарысова деревня
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Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Петровна
Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня