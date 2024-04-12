Материкина (Бочкарева) Ефросинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Материкина (Бочкарева) Ефросинья Ивановна

Место рождения

Казеевка, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

24.09.1914

Дата смерти

06.04.1992

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕМ
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Место
Комментарий
Рождение
24.09.1914

Отец: Бочкарев Иван

Мать: не указана

Казеевка, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Материкин Василий Митрофанович

Казеевка, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
07.04.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Материкин Василий Митрофанович

Казеевка, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
11.09.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Материкин Василий Митрофанович

Казеевка, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
30.10.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Материкин Василий Митрофанович

Казеевка, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
22.12.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Материкин Василий Митрофанович

Казеевка, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
05.12.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Материкин Василий Митрофанович

Казеевка, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
17.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Материкин Василий Митрофанович

Казеевка, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
31.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Материкин Василий Митрофанович

Казеевка, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
29.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Материкин Василий Митрофанович

Казеевка, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
21.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Материкин Василий Митрофанович

Казеевка, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
01.11.1964

Муж: Материкин Василий Митрофанович

Казеевка, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Фактически проживают совместно с 1936 г.
Смерть
06.04.1992
Саратов, город Саратов, Саратовская область
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