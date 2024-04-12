Материкина (Бочкарева) Ефросинья Ивановна
Место рождения
Дата рождения24.09.1914
Дата смерти06.04.1992
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1914
Отец: Бочкарев Иван
Рождение ребёнка
Около 1937
Рождение ребёнка
07.04.1939
Рождение ребёнка
11.09.1941
Рождение ребёнка
30.10.1944
Рождение ребёнка
22.12.1946
Рождение ребёнка
05.12.1948
Рождение ребёнка
17.03.1951
Рождение ребёнка
31.05.1953
Рождение ребёнка
29.05.1956
Рождение ребёнка
21.02.1958
Бракосочетание
01.11.1964
Фактически проживают совместно с 1936 г.
Смерть
06.04.1992
Саратов, город Саратов, Саратовская область