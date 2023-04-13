Edinberg (Sheftelwitz) Ida
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1855
Дата смерти22.09.1934
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Смерть
22.09.1934
Massachusetts United States
Похороны
Неизвестно
78 Havana Road, , , 01524 Leicester, MA United States