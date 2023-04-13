Edinberg (Sheftelwitz) Ida — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Edinberg (Sheftelwitz) Ida

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

22.09.1934

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Смерть
22.09.1934
Massachusetts United States
Похороны
Неизвестно
78 Havana Road, , , 01524 Leicester, MA United States
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