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Богданова Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Богданов Илья Тихонович

Отец ребёнка: Богданов Тихон Мартемьянович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Богданов Димитрий Тихонович

Отец ребёнка: Богданов Тихон Мартемьянович

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Елена Тихоновна

Отец ребёнка: Богданов Тихон Мартемьянович

Рождение ребёнка
1916

Сын: Богданов Тихон Тихонович

Отец ребёнка: Богданов Тихон Мартемьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Тихон Мартемьянович

Смерть
Неизвестно
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