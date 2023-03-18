Богданова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Богданов Тихон Мартемьянович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Богданов Димитрий Тихонович
Отец ребёнка: Богданов Тихон Мартемьянович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Елена Тихоновна
Отец ребёнка: Богданов Тихон Мартемьянович
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Богданов Тихон Мартемьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно