(Лыжина) Софья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Лыжина) Софья Павловна

(Лыжина) Софья Павловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Лыжин Павел Петрович

Мать: Лыжина Екатерина Христиановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close