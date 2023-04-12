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(Лыжина) Софья Павловна
(Лыжина) Софья Павловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1862
Пол
Женский
Отец
Лыжин Павел Петрович
1829 г.р.
Мать
Лыжина (Перегрин) Екатерина Христиановна
1830 г.р.
Дети
Не указаны
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ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец:
Лыжин Павел Петрович
Мать:
Лыжина Екатерина Христиановна
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