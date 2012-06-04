Хиль Эдуард Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хиль Эдуард Анатольевич

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Место рождения

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Дата рождения

04.09.1934

Дата смерти

04.06.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Место жительства
С 1934 по 1941
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Место жительства
С 1941 по 1943
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1943 по 1949
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Место жительства
С 1949 по 2012
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
04.06.2012
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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