Хиль Эдуард Анатольевич
Место рождения
Дата рождения04.09.1934
Дата смерти04.06.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1934 по 1941
Место жительства
С 1941 по 1943
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1943 по 1949
Место жительства
С 1949 по 2012
Смерть
04.06.2012