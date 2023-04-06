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(Peckoin) Maria
(Peckoin) Maria
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Место рождения
Mälkölä, Muolaa, Viipuri, Finland
Дата рождения
1740
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
(Pasuri) Valpuri
1700 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
24.06.1740
Выборг
, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать:
Valpuri
Mälkölä, Muolaa, Viipuri, Finland
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