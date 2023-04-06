(Peckoin) Maria — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Peckoin) Maria

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Место рождения

Mälkölä, Muolaa, Viipuri, Finland

Дата рождения

1740

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1700 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Крещение
24.06.1740
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: Valpuri

Mälkölä, Muolaa, Viipuri, Finland
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