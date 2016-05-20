Журавлёв Василий Васильевич
Место рожденияТамбовская обл., Поповка
Дата рождения12.02.1932
Дата смерти20.05.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Тамбовская обл., Поповка
Бракосочетание
С 1966
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.01.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
20.05.2016