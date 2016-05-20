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Журавлёв Василий Васильевич

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Место рождения

Тамбовская обл., Поповка

Дата рождения

12.02.1932

Дата смерти

20.05.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Тамбовская обл., Поповка
Бракосочетание
С 1966

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.01.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Дзержинский, Дзержинский, Московская область
Смерть
20.05.2016
Дзержинский, Дзержинский, Московская область
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