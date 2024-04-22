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Вьялкин Иван Никитович

Место рождения

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1906

Дата смерти

14.09.1956

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Вьялкин Никита Яковлевич

Мать: Вьялкина Пелагея Тимофеевна

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.09.1931

Дочь: Артемова Роза Ивановна

Мать ребёнка: Вьялкина Антонида Васильевна

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.12.1933

Сын: Вьялкин Александр Иванович

Мать ребёнка: Вьялкина Антонида Васильевна

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.03.1936

Сын: Вьялкин Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Вьялкина Антонида Васильевна

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Развод
Неизвестно

Жена: Вьялкина Антонида Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вьялкина Антонида Васильевна

Смерть
14.09.1956
Подюга, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Причина смерти: эндокардит
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