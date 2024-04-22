Вьялкин Иван Никитович
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти14.09.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Рождение ребёнка
01.09.1931
Дочь: Артемова Роза Ивановна
Мать ребёнка: Вьялкина Антонида Васильевна
Рождение ребёнка
05.12.1933
Сын: Вьялкин Александр Иванович
Мать ребёнка: Вьялкина Антонида Васильевна
Рождение ребёнка
05.03.1936
Сын: Вьялкин Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Вьялкина Антонида Васильевна
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.09.1956
Подюга, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Причина смерти: эндокардит