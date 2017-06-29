Аксененко Антонина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.02.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аксененко Виктор Александрович
Рождение ребёнка
29.06.2017
Сын: Аксененко Тимур Викторович
Отец ребёнка: Аксененко Виктор Александрович
Бракосочетание
Неизвестно