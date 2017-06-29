Аксененко Антонина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАксененко Антонина Николаевна

Аксененко Антонина Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щербаков Николай Дмитриевич

Мать: Хомякова галина Сергеевна

Рождение ребёнка
25.02.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аксененко Виктор Александрович

Рождение ребёнка
29.06.2017

Сын: Аксененко Тимур Викторович

Отец ребёнка: Аксененко Виктор Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аксененко Виктор Александрович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close