Olga26011966@yandex.ru Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Olga26011966@yandex.ru Ольга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1937 г.р.

Мать

1940 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чуркин Иван Васильевич

Мать: Чуркина Лидия Ивановна

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